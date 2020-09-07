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Россияне по уши залезли в автокредиты 

Павел Тиунов 57 минут назад
Россияне по уши залезли в автокредиты
Фото: РИА Новости
Российские аналитики зафиксировали повышение спроса на автокредиты в июле на 15%, сообщает РИА Новости. Отечественные автолюбители ринулись за покупкой новых машин из-за опасения дальнейшего повышения цен на авто, констатируют эксперты.
Согласно исследованию сотрудников бюро кредитных историй «Эквифакс», в середине лета российские банки выдали 82,5 тысячи автокредитов на сумму около 64,4 миллиарда рублей. По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, повышение уровня популярности займов на авто связано с естественным восстановлением спроса после карантина. К тому же, по его мнению, люди опасаются, что машины продолжат дорожать, поэтому стремятся обновить автомобиль по приемлемым для них ценам.

«На спрос повлияло и ожидание роста цен на автомобили, которое отчасти уже было реализовано рядом производителей», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в последующие месяцы рост автокредитования в России с большой долей вероятности замедлится, поскольку многие дилеры уже заявили о ликвидации предновогодних акций и спецпредложений. Кроме того, по мнению Лагуткина, для удовлетворения повышенного спроса просто не хватить автомобилей: в связи с временной остановкой производства машин из-за пандемии возник локальный дефицит готовых к продаже автомобилей, на компенсацию которого потребуется определенное время.
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Автоновости , РИА Новости
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