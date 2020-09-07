Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan анонсировал новинки для автосалона в Пекине 

Car.ru 46 минут назад
Nissan анонсировал новинки для автосалона в Пекине
Фото: Car.ru
Nissan сделал анонс новинок, которые будут представлены на автосалоне в Пекине. На платформе презентуют сразу два новых автомобиля. Кроме того, производитель из Японии хочет представить новую систему с искусственным интеллектом ProPilot.
Автосалон в Пекине откроется 26 сентября. Главная премьера от компании Nissan — электрокар Nissan Ariya, который пойдет в серийное производство. Заметим, что этот автомобиль считается одним из самых ожидаемых на рынке.
Вторая премьера — Nissan GT-R50, который создавался совместно с Italdesign. Автомобиль отличается не только высокой мощностью, но и детально проработанным дизайном. Модель планируется вывести в честь 50-летия модели GT-R. Еще одна новинка от производителя — уникальная система ProPilot. Уже известно, что она будет представлять из себя сервис для автономного управления на скоростных дорогах.
Видео дня. В 20 тоннелях Москвы разрешили перестраиваться
Car.ru: последние новости
BMW i3s продают за половину стоимости BMW i3s продают за половину стоимости Водители смогут оформить ДТП в электронном формате Водители смогут оформить ДТП в электронном формате Тест-драйв Peugeot 2008 второй генерации: Экстравагантный кроссовер со спортивным характером Тест-драйв Peugeot 2008 второй генерации: Экстравагантный кроссовер со спортивным характером
Автоновости , Nissan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским водителям решили упростить жизнь
Российским водителям решили упростить жизнь
Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге
Голикова едва не стала жертвой «подставы» на дороге
Какое наказание ждет Ефремова
Какое наказание ждет Ефремова
Эксперт сказал, где в машине находился Ефремов во время смертельного…
Эксперт сказал, где в машине находился Ефремов во время смертельного…
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение