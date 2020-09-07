Nissan анонсировал новинки для автосалона в Пекине 

Nissan сделал анонс новинок, которые будут представлены на автосалоне в Пекине. На платформе презентуют сразу два новых автомобиля. Кроме того, производитель из Японии хочет представить новую систему с искусственным интеллектом ProPilot.

Автосалон в Пекине откроется 26 сентября. Главная премьера от компании Nissan — электрокар Nissan Ariya, который пойдет в серийное производство. Заметим, что этот автомобиль считается одним из самых ожидаемых на рынке.

Вторая премьера — Nissan GT-R50, который создавался совместно с Italdesign. Автомобиль отличается не только высокой мощностью, но и детально проработанным дизайном. Модель планируется вывести в честь 50-летия модели GT-R. Еще одна новинка от производителя — уникальная система ProPilot. Уже известно, что она будет представлять из себя сервис для автономного управления на скоростных дорогах.