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Сервис «Яндекс.такси» заблокировал голого пассажира

Говорит Москваиещё 1
7 часов назад
Сервис «Яндекс.такси» заблокировал голого пассажира. На днях в сети появилось видео, на котором мужчина без одежды едет на капоте автомобиля.
Сначала обнажённый пассажир сидел в такси, а потом вышел из машины и лёг на капот, скомандовав водителю: «Поехали!». Автомобиль продолжил движение.
В пресс-службе сервиса сообщили радиостанции «Говорит Москва», что к обоим участникам инцидента применены санкции.
«Водитель и пользователь заблокированы в нашей системе. Оба вели себя недопустимо».
Инцидент произошёл в Москве.
Автоновости,Видео,Радиостанция "Говорит Москва",
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