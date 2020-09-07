Сервис «Яндекс.такси» заблокировал голого пассажира. На днях в сети появилось видео, на котором мужчина без одежды едет на капоте автомобиля.

Сначала обнажённый пассажир сидел в такси, а потом вышел из машины и лёг на капот, скомандовав водителю: «Поехали!». Автомобиль продолжил движение.

В пресс-службе сервиса сообщили радиостанции «Говорит Москва», что к обоим участникам инцидента применены санкции.

«Водитель и пользователь заблокированы в нашей системе. Оба вели себя недопустимо».