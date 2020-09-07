Кровная месть: смертельное ДТП во время свадьбы 

Три человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля из свадебного кортежа в Ингушетии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вчера на трассе «Майское — Назрань» участники свадебного кортежа по кавказской традиции соревновались за право ехать рядом с автомобилем жениха и невесты. В какой-то момент одна из машин, « Лада » (Lada), пошла на обгон другой по встречной полосе дороги, а еще одна, « Мерседес » (Mercedes), сделала попытку обогнать ее слева.

В итоге «Мерседес» столкнулся лоб в лоб с авто, которое ехало по встречной полосе. В результате аварии погибли три человека — члены одной семьи. Пользователи соцсетей призывает пострадавших к кровной мести.

«Любой, кто проводит свадьбы должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок», — прокомментировал инцидент муфтий Ингушетии Иса Хамхоев.

В августе, как сообщал «Рамблер», бывший водитель автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Мерседеса» сбил двух женщин на пешеходном переходе в районе Батайского проезда в Москве. Одна из женщин скончалась на месте, вторая была госпитализирована.