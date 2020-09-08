В России начали выпускать обновленный Kia Rio 

На предприятии в Санкт-Петербурге началась сборка модернизированного седана. На рынок он выйдет осенью.

В августе российское представительство Kia Motors обнародовало изображения рестайлингового бестселлера. Комплектации и цены пока так остаются секретом, но скоро в данном вопросе появится ясность — старт продаж не за горами.

Об обновленном седане известно следующее. Он стал длиннее на 20 мм из-за видоизмененных бамперов, отличается скорректированным дизайном головной оптики и задних фонарей, а также красуется новой радиаторной решеткой и трапециевидными патрубками выпускной системы. Над обликом работал вице-президент Kia Design China Олег Сон.

Производитель заявляет, что уровень оснащения вышел на новый уровень, но принципиальные модификации остались прежними. Автомобиль будет оснащаться атмосферными четырехцилиндровыми двигателями объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 123 л.с. соответственно в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Напомним, что предприятие в Санкт-Петербурге, являющееся вторым по мощности автозаводом в России, уже почти десять лет выпускает Rio по полному производственному циклу. В настоящее время завод работает с полной пятидневной загрузкой в три смены. На сборку одной машины требуется около 15 часов. В процессе участвует 245 современных роботов, а общее число сотрудников завода составляет 2416 человек.