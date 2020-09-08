Skoda сняла с производства самую дешёвую модель 

Компактный городской хэтчбек Skoda Citigo был самой маленькой и самой доступной моделью чешской марки, но в сентябре этого года производство автомобиля завершилось. Преемника у него не будет — компания решила уйти из сегмента машин А-класса.

Хэтчбек Skoda Citigo, дебютировавший в 2011 году, был перелицованной копией модели Volkswagen Up , которая пока остаётся на конвейере. Первоначально чешскую малолитражку планировали поставлять и на российский рынок, но в итоге компания отказалась от этих планов. Кстати, выпускали "Ситиго" на "фольксвагеновском" заводе в Братиславе — там же делают, например, Porsche Cayenne и кузова для кроссоверов Bentley Bentayga

На "Шкоду Ситиго" ставили трёхцилиндровые бензиновые моторы 1.0 MPI мощностью 60 или 75 л. с., а также версию того же двигателя, работающую на газе.

В 2019 году на рынок вышла электрическая версия хэтчбека, ставшая первым серийным электромобилем марки. Такая машина с 83-сильным мотором на передней оси и 37-киловаттной батареей могла проехать до 265 км на одной зарядке. Вскоре после появления электрических хэтчбеков прекратились продажи обычных бензиновых версий.

Теперь самой компактной и дешёвой "Шкодой" станет хэтчбек Fabia, который, уже давно не предлагается на российском рынке.