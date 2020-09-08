Названы признаки маршрутчиков-нелегалов

Рейды по выявлению маршрутчиков-нелегалов прошли в Санкт-Петербурге. Городские власти проверили пять тысяч автобусов, предпринимателей оштрафовали на 3,3 млн рублей.

К ответственности привлечены более тысячи водителей. Нелегалы опасны тем, что возят пассажиров на непроверенных автомобилях, которые могут быть технически неисправны. Они не соблюдают режим сна и отдыха, не платят налоги и составляют конкуренцию для законопослушных компаний, пишут «Невские новости».

Самый главный признак нелегала — работа только за наличный расчёт. Ещё один — отсутствие лицензии, а также систематические нарушения законодательства, включая отсутствие договора с городским комитетом по транспорту. Чаще всего нелегалы маскируются под заказные и легковые такси, но работают по маршруту регулярных перевозок.