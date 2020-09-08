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Признаки маршрутчиков-нелегалов назвали в мэрии Санкт-Петербурга 

News.ru 4 часа назад
Названы признаки маршрутчиков-нелегалов
Фото: globallookpress.com
Рейды по выявлению маршрутчиков-нелегалов прошли в Санкт-Петербурге. Городские власти проверили пять тысяч автобусов, предпринимателей оштрафовали на 3,3 млн рублей.
К ответственности привлечены более тысячи водителей. Нелегалы опасны тем, что возят пассажиров на непроверенных автомобилях, которые могут быть технически неисправны. Они не соблюдают режим сна и отдыха, не платят налоги и составляют конкуренцию для законопослушных компаний, пишут «Невские новости».
Самый главный признак нелегала — работа только за наличный расчёт. Ещё один — отсутствие лицензии, а также систематические нарушения законодательства, включая отсутствие договора с городским комитетом по транспорту. Чаще всего нелегалы маскируются под заказные и легковые такси, но работают по маршруту регулярных перевозок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что семь человек получили травмы и были госпитализированы после столкновения автомобиля Honda CR-V и пассажирского автобуса Ford Transit под Новосибирском. Помощь врачей потребовалась водителю иномарки и шестерым пассажирам маршрутки.
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Автоновости , Honda , Honda CR-V , Ford Transit , Правительство Санкт-Петербурга
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