Регионам подняли субсидии для перевода авто на газ

Субъекты федерации получат в три раза больше средств для того, чтобы стимулировать перевод автотранспорта с бензина на газовое топливо. Постановление Правительства, которое увеличило максимальный размер субсидии с 25 миллионов до 75 миллионов рублей, вступает в силу 8 сентября.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ 26 августа. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы «Развитие энергетики». Выделенные средства используются для того, чтобы компенсировать часть расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Речь идёт как о предпринимателях, например, операторах маршрутов общественного транспорта, так и частных лицах.

Сейчас можно субсидировать до 60 процентов общей стоимости таких работ, тогда как до июня пределом по нормативам были 30 процентов.

Заместитель министра энергетики Антона Инюцын ранее заявлял, что благодаря использованию природного газа можно сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля.

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталия Ефимова, принятые кабмином решения действительно помогут постепенно перевести транспорт с бензина на газ.

«И перевозчики, и простые автовладельцы должны видеть, что переход на газ даст им реальную экономию, но не стоит забывать и о том, что сеть газовых заправок должна быть разветвлённой. Понятно, что из отдалённого района никто не будет ездить в региональный центр, только чтобы заправиться», — сказал депутат «Парламентской газете».

Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», объём потребления природного газа в качестве моторного топлива должен быть увеличен до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. За пять лет в России построят около 1,3 тысячи газовых заправок.