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Минпромторг решил ужесточить правила работы автозаправок 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Власти начали борьбу с дешевым бензином
Фото: Вечерняя Москва
Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Росстандартом разработало проект постановления правительства, в соответствии с которым автозаправочным станциям разрешается продавать только бензин и дизельное топливо для заправки автомобилей.
Действующие законодательные нормы не содержат ограничений на виды топлива, которые могут продаваться на АЗС. В итоге на заправках торгуют в том числе судовым и речным топливом, не предназначенным для автомобилей.
В ряде случаев недобросовестные продавцы выдают такое горючее за автомобильное, обманывая водителей. В других ситуациях автовладельцы сознательно заправляются судовым топливом ради экономии.
Однако из-за высокого содержания серы заправка машин таким топливом быстрее изнашивает двигатель. Кроме того, автомобили на таком горючем наносят значительный урон окружающей среде.
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев указывает, что из-за мошеннических действий некоторых предпринимателей, продающих неавтомобильное топливо под видом дизельного, государство теряет неуплаченный акциз.
Предполагается, что разработанный Минпромторгом проект постановления в ближайшее время поступит на рассмотрение правительства. В случае одобрения документ может вступить в силу 1 января 2021 года, пишут «Известия».
Ранее в России утвердили государственный стандарт, который должен защитить водителей от недолива топлива на автозаправках.
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Автоновости , Дмитрий Гусев , Минпромторг , газета "Известия"
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