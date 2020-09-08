Власти начали борьбу с дешевым бензином

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Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Росстандартом разработало проект постановления правительства, в соответствии с которым автозаправочным станциям разрешается продавать только бензин и дизельное топливо для заправки автомобилей.

Действующие законодательные нормы не содержат ограничений на виды топлива, которые могут продаваться на АЗС. В итоге на заправках торгуют в том числе судовым и речным топливом, не предназначенным для автомобилей.

В ряде случаев недобросовестные продавцы выдают такое горючее за автомобильное, обманывая водителей. В других ситуациях автовладельцы сознательно заправляются судовым топливом ради экономии.

Однако из-за высокого содержания серы заправка машин таким топливом быстрее изнашивает двигатель. Кроме того, автомобили на таком горючем наносят значительный урон окружающей среде.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев указывает, что из-за мошеннических действий некоторых предпринимателей, продающих неавтомобильное топливо под видом дизельного, государство теряет неуплаченный акциз.

Предполагается, что разработанный Минпромторгом проект постановления в ближайшее время поступит на рассмотрение правительства. В случае одобрения документ может вступить в силу 1 января 2021 года, пишут «Известия».

Ранее в России утвердили государственный стандарт, который должен защитить водителей от недолива топлива на автозаправках.