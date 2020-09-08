Нелегальные гаражи снесли на северо-востоке Москвы 

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась ликвидации более 30 гаражей, незаконно возведенных в Бутырском районе.

Нелегальные гаражи площадью 640 квадратных метров обнаружили на улице Добролюбова, владение 9. Самострой мешал свободному передвижению жителей близлежащих домов, а сам участок не был поставлен на кадастровый учет.

Как уточняет руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский , к настоящему времени самострой ликвидирован, на его месте организовали 30 бесплатных парковочных мест для местных жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что нелегальную парковку ликвидировали на северо-востоке Москвы.