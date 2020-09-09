Сергей Собянин: «Москве никаких дорог не хватит»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приросте автомобилей в столичном автопарке: каждые пять лет их количество увеличивается на один миллион. «На такое количество машин никаких дорог не хватит», — цитирует градоначальника агентство «Москва».

Собянин считает, что проблему загруженности дорог можно решить, если развить в городе общественный транспорт. Причём он должен быть достаточно быстрым и комфортным, чтобы автомобилисты предпочли его личным машинам. Например, таковыми могут стать диаметры, с момента запуска которых ими воспользовались более 90 миллионов пассажиров.

В прошлом году сообщалось, что с 2010 года в Москве и Московской области количество автомобилей выросло с 5,7 до 7,7 миллиона, причём статистика учитывает только машины, зарегистрированные жителями столицы. По оценкам ЦОДД, ежедневно на улицы города выезжают около 3,2-3,6 миллиона автомобилей.

С 25 августа 2020 года в Москве перестали ходить троллейбусы — регулярные рейсы заменили электробусами и обычными автобусами. Исключением стал маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, которые решили оставить «в знак уважения».