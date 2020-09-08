Автоюристы прокомментировали приговор Ефремову

Эксперты сошлись на мнении, что 8 лет колонии общего режима — вполне обоснованное наказание.

Среднего значения в таком случае нет, добавили аналитики, учитываются обстоятельства произошедшего. Старая статья 264 УК РФ позволяла уменьшить реальный срок, а большинство виновных в предыдущие два года получали 2-3 года тюрьмы. Прокурор просил наказание по самой высокой планке, что также не удивительно, ведь признание от артиста было получено с опозданием.

С другой стороны приговор достаточно жесткий, ведь обычно с учетом раскаяния назначают 5-6 лет тюрьмы, по части 4 статьи 264 УК РФ. Ефремов раскаялся поздно, и возникают сомнения в его искренности, потому смягчающие обстоятельства не были достаточными, чтобы сделать приговор менее суровым.