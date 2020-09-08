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Автоюристы прокомментировали приговор для Михаила Ефремова 

Car.ru 39 минут назад
Автоюристы прокомментировали приговор Ефремову
Фото: Car.ru
Эксперты сошлись на мнении, что 8 лет колонии общего режима — вполне обоснованное наказание.
Среднего значения в таком случае нет, добавили аналитики, учитываются обстоятельства произошедшего. Старая статья 264 УК РФ позволяла уменьшить реальный срок, а большинство виновных в предыдущие два года получали 2-3 года тюрьмы. Прокурор просил наказание по самой высокой планке, что также не удивительно, ведь признание от артиста было получено с опозданием.
С другой стороны приговор достаточно жесткий, ведь обычно с учетом раскаяния назначают 5-6 лет тюрьмы, по части 4 статьи 264 УК РФ. Ефремов раскаялся поздно, и возникают сомнения в его искренности, потому смягчающие обстоятельства не были достаточными, чтобы сделать приговор менее суровым.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил, чтобы актера не заключали в тюрьму, так как он не помнил, как был за рулем во время смертельной аварии, но суд решил не принимать данные обстоятельства во внимание.
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Комментарии
Автоновости , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН
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