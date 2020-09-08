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Автомобили загрязняют воздух меньше, чем считалось ранее 

Car.ru 1 час назад
Машины загрязняют воздух меньше, чем считалось
Фото: Car.ru
Как показало последнее исследование, проведенное в Шотландии, несмотря на то обстоятельство, что во время пандемии COVID-19 движение на дорогах сократилось практически на 65%, какого-либо значимого влияния на загрязнение воздуха это не оказало.
Всего в исследовании приняло участие около 70 придорожных станций мониторинга, расположенных на территории Шотландии, начиная с 24 марта и по 23 апреля, причем сравнение проводилось с аналогичными периодами в период с 2017 по 2019 год. Исследование показало, что несмотря на огромную разницу в потоке дорожного движения, концентрация загрязняющих веществ в воздухе оказалась аналогичной измерения, полученным в прошлые годы.
Доктор Руараид Добсон, руководящий исследованием, отметил, что автомобили не являются основной причиной вредного загрязнения воздуха, имеющего место в Шотландии, а население может подвергаться гораздо большему риску в связи с недостаточным качеством воздуха в собственном доме, особенно если помещение лишено вентиляции.
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