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ОСАГО подорожает по половому признаку 

Вероника Полынина 3 часа назад
ОСАГО подорожает по половому признаку
Фото: РИА Новости
Пол водителя будет влиять на стоимость полиса ОСАГО, выяснила «Газета.ру».
Данный критерий в числе влияющих на стоимость полиса указан на сайтах как минимум трех компаний, входящих в пятерку лидеров рынка автострахования: «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Ресо-Гарантия».
Опрошенные изданием агенты этих компаний пока не знают, для лиц какого пола полис ОСАГО станет дороже.
В «Ингосстрахе» признали, что компания предоставляет женщинам скидки «за более аккуратное вождение и безаварийную езду согласно статистике».
В «Альфастраховании» отметили, что для расчета стоимости полиса указываются разрешенные Центробанком критерии.
Введение понятия пола в ОСАГО для установления стоимости тарифа, как минимум, требует оперативного разбирательства со стороны Центробанка, считает адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько. По его словам, по Конституции РФ мужчины и женщины равны. Никаких научных данных о том, что водители одного пола более опасны, чем другого, не существует.
Против нововведений высказался также первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Причем здесь пол, вообще зачем этот фактор учитывать? Они и семейное положение хотят учитывать, ну, это бред просто», — заявил Лысаков.

По его словам, страховщики «под песню о том, что аварийные водители и нарушители ПДД будут платить больше за страховку, а законопослушные меньше, протащили лишние поводы для повышения тарифов».
Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа. По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковых автомобилей с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей). Базовый тариф в Москве установлен в размере 4 400 рублей. Аккуратный московский водитель сможет платить около 2 800 рублей, а москвичу, которого постоянно ловят на нарушениях, придется выложить 4 942 рубля.
Видео дня. Россияне обновили рекорд по автокредитам
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Автоновости , Сергей Радько , Вячеслав Лысаков , Альфастрахование , Конституционный комитет Госдумы , Ингосстрах , Центральный банк России , Газета.Ru
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