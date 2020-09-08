ОСАГО подорожает по половому признаку 

Пол водителя будет влиять на стоимость полиса ОСАГО, выяснила «Газета.ру»

Данный критерий в числе влияющих на стоимость полиса указан на сайтах как минимум трех компаний, входящих в пятерку лидеров рынка автострахования: «Альфастрахование» «Ингосстрах» и «Ресо-Гарантия».

Опрошенные изданием агенты этих компаний пока не знают, для лиц какого пола полис ОСАГО станет дороже.

В «Ингосстрахе» признали, что компания предоставляет женщинам скидки «за более аккуратное вождение и безаварийную езду согласно статистике».

В «Альфастраховании» отметили, что для расчета стоимости полиса указываются разрешенные Центробанком критерии.

Введение понятия пола в ОСАГО для установления стоимости тарифа, как минимум, требует оперативного разбирательства со стороны Центробанка, считает адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько . По его словам, по Конституции РФ мужчины и женщины равны. Никаких научных данных о том, что водители одного пола более опасны, чем другого, не существует.

«Причем здесь пол, вообще зачем этот фактор учитывать? Они и семейное положение хотят учитывать, ну, это бред просто», — заявил Лысаков.

По его словам, страховщики «под песню о том, что аварийные водители и нарушители ПДД будут платить больше за страховку, а законопослушные меньше, протащили лишние поводы для повышения тарифов».

Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа. По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковых автомобилей с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей). Базовый тариф в Москве установлен в размере 4 400 рублей. Аккуратный московский водитель сможет платить около 2 800 рублей, а москвичу, которого постоянно ловят на нарушениях, придется выложить 4 942 рубля.