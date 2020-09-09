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В Китае начался автомобильный бум 

Lenta.ru 1 час назад
В Китае начался автомобильный бум
Фото: Reuters
На фоне восстановления экономики в Китае начался автомобильный бум. В августе продажи легковых автомобилей выросли на 8,9 процента в годовом выражении — рекордный рост с мая 2018 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.
Причиной такой динамики стали как большие скидки, так и вывод на рынок новых моделей. В прошлом месяце проданы 1,7 миллиона автомобилей. При этом произведено только 1,6 миллиона машин, что на 0,2 процента меньше, чем год назад.
Самой популярным брендом стал FAW-Volkswagen, совместное предприятие китайской FAW Group и немецкого Volkswagen. Его продажи выросли на 16,9 процента, до 194 тысяч.
На втором месте другое германо-китайское предприятие — SAIC-Volkswagen. Его продажи упали на 10,7 процента, до 144 тысячи автомобилей. Третьей идет совместная компания SAIC и General Motors — 131 тысяча с ростом на 20,5 процента.
Резко выросли продажи люксовых брендов — на 32 процента. С помощью существенных скидок они заняли рекордную долю рынка в 15 процентов. Еще сильнее (рост на 43,7 процента) улучшилась ситуация в сегменте автомобилей на альтернативной энергии. Из них SAIC-GM-Wuling продал 18,3 тысячи автомобилей, BYD Auto — 14,3 тысячи, а Tesla — 11,8 тысячи.
Ранее сообщалось, что в июле россияне обновили рекорд по взятым кредитам на покупку автомобиля. Их количество достигло 82,5 тысячи, рост на 15 процентов. Общая сумма автозаймов составила 64,4 миллиарда рублей, что на 6,3 процента больше, чем год назад. По мнению экспертов, таким образом покупатели готовились к ожидаемому росту цен.
Видео дня. Россияне обновили рекорд по автокредитам
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Автоновости , FAW , Tesla , Volkswagen , BYD , General Motors , Wall Street Journal
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