Россияне нашли способ сэкономить на бензине

Они перечислены в исследовании аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступившего в распоряжение РБК.

Среди наиболее популярных у водителей способов снижения расхода топлива: придерживаться плавного стиля езды, реже пользоваться кондиционером, а также реже ездить.

Авторы исследования выяснили, что наиболее часто экономят горючее владельцы малолитражных машин, а также водители старше 55 лет. Меньше всего обращают внимание на расход бензина владельцы автомобилей с мощными двигателями, а также водители в возрасте от 18 до 24 лет.

Менее половины (44 процента) водителей признались, что не предпринимают попыток сэкономить бензин. Однако 56 процентов стараются снизить расходы на топливо. Также около половины автомобилистов (44 процента) назвали топливную экономичность одним из главных критериев при выборе нового автомобиля. Еще 46 процентов водителей заявили, что при выборе следующей машины будут смотреть на расход топлива.

В опросе НАФИ приняли участие более 1,5 тысячи водителей разного пола и возраста.

Ранее сообщалось, что Россия будет продавать 3-4 миллиона тонн белорусского бензина и других нефтепродуктов, производимых республикой, которые в настоящее время реализуются через порты Литвы.