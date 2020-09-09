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Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в 2021 году 

Car.ru 2 часа назад
Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в начале 2021 года
Фото: Car.ru
Разработчики компании Volkswagen назвали дату премьеры своего нового большого кроссовера, который соберут под рабочим индексом VW416. Разработают новинку на базе уже популярного Teramont, а первые поставки в дилерские центры хотят наладить в первом квартале 2021 года.
Прототип нового кроссовера с большими размерами уже появился на шпионских снимках, его заметили во время испытаний на дороге. Как отметили эксперты, экстерьер автомобиль может позаимствовать у Volkswagen SMV, он дебютировал в Китае еще весной прошедшего года. Из обновлений можно заметить только решетку радиатора новой формы и оптику, обновленные бамперы.
В интерьере транспортного средства появится цифровая панель управления с широким большим дисплеем, электронный селектор КПП и дисплей для климат-контроля. Длина новинки увеличится на 61 мм, а колесную базу растянут на 3 100 мм. Под капотом окажется турбированный двигатель на 2 литра, с отдачей в 299 л.с., а также его модификация на 220 л.с. В паре трудится автоматическая DSG7 на 7 ступеней, а полный привод 4motion можно получить по желанию.
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Автоновости , Volkswagen
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