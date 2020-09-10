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Uber собрался использовать только электромобили 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Uber собрался использовать только электромобили
Фото: Gene J. Puskar / AP
Мобильный агрегатор такси Uber к 2030 году собирается использовать в США, Канаде и Европе только электромобили. Информация об этом появилась на сайте компании.
Когда в начале апреля две трети населения мира находились на карантине, выбросы углерода упали на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. Вместо того, чтобы вернуться к обычной модели бизнеса, Uber принял решение снизить негативное воздействие на окружающую среду, сказано в заявлении.
К 2040 году агрегатор намерен стать компанией с нулевым уровнем выбросов, при этом 100 процентов поездок будет на экологичных видах транспорта. К 2030 году Uber планирует реализовать это в США, Канаде и Европе.
Компания выделит 800 миллионов долларов, чтобы помочь сотням тысяч водителей перейти на электромобили к 2025 году. Тем, кто согласится использовать гибридные машины или электрокары, будут начислять премию в 0,5-1,5 доллара за каждую поездку (в зависимости от региона и типа автомобиля).
Компания уже запустила Uber Green в 15 городах США и Канады. Пассажиры могут выбрать для поездки более экологически чистый автомобиль, доплатив за это доллар. К концу года компания намерена распространить программу на 65 городов по всему миру.
Ранее стало известно, что Россия не готова к использованию электромобилей. В рейтинге по этому показателю страну поставили на третье место с конца, хуже дела обстоят только в Бразилии и Индии.
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