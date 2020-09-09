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«АвтоВАЗ» приступил к сборке новой версии Lada 4x4 

Motor.ru 2 часа назад
«АвтоВАЗ» начал сборку новой версии Lada 4x4
Фото: Motor.ru
Тольяттинская компания «АвтоВАЗ» приступила к сборке новой спецверсии внедорожника Lada 4x4 под названием Black. В среду с конвейера завода сошли первые 10 экземпляров новинки в трёхдверной и пятидверной конфигурации, сообщает AvtoVAZ News ВКонтакте.
По словам источников, близких к предприятию, в основе версии Black лежит исполнение Urban. От стандартного внедорожника «чёрная» Lada можно отличить по особому декору, заводской тонировке стёкол, шильдикам на передних крыльях и матовым колёсным дискам с пятью спицами.
Интерьер обшит более качественными материалами и полностью выполнен в чёрном цвете, включая потолок, противосолнечные козырьки и блок «ЭРА-ГЛОНАСС». Кресла внедорожника получили особую обивку с нашитым названием спецверсии — Black. Также вероятно, что в оснащение войдут некие опции, недоступные в стандартной комплектации Urban.
Под капотом без изменений: Lada 4x4 Black оснащается 1,7-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 83 лошадиные силы, работающим в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Стоимость новой спецверсии пока неизвестна. Стандартный внедорожник Lada 4х4 Urban в трёхдверной конфигурации доступен за 642 900 рублей, а в пятидверной — за 691 900 рублей.
На прошлой неделе «АвтоВАЗ» запустил продажи спецверсии другой модели — универсала Lada Largus Cross с приставкой Quest. Особенностью версии стал декор и дополнительное оснащение, доплата за которые составляет около 46 000 рублей.
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Автоновости , Lada Largus , Lada , Автоваз
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