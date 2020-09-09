Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены цены на обновлённый Honda CR-V для России 

Motor.ru и ещё 1 1 час назад
Объявлены цены на обновлённый Honda CR-V для РФ
Фото: Motor.ru
Обновлённый Honda CR-V обзавёлся рублевым ценником: кроссовер в базовой комплектации и с двухлитровым мотором стоит 2 299 900 рублей, а вариант с двигателем объёмом 2,4 литра в топовом исполнении оценили в 2 939 900 рублей.
Модель представлена в России в четырёх комплектациях (Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige) и с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов на выбор. 2,0-литровый двигатель SOHC i-VTEC развивает 150 лошадиных сил и 189 Нм крутящего момента, а 2,4-литровый DI DOHC i-VTEC — 186 сил и 244 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором и системой полного привода.
Для кроссовера в стандартной комплектации предусмотрены система контроля усталости водителя, электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, восемь подушек безопасности и 18-дюймовые диски.

Обновлённый Honda CR-V

В зависимости от уровня исполнения, кроссовер может быть дооснащён автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора, беспроводным зарядным устройством и электроприводом двери багажника с датчиком движения.
В дорогих комплектациях предусмотрены светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманки, подрулевые лепестки и датчик дождя.
Ниже в таблице приведены рекомендованные розничные цены на CR-V 2020 модельного года.
С момента появления на рынке Honda CR-V пятого поколения в 2015 году модель подорожала на миллион рублей. Если же сравнивать цены на обновлённый кроссовер со стоимостью дорестайлинговой модели, то он подорожал на 56 тысяч рублей.
На рынке США обновлённый Homda CR-V продаётся с 2019 года и доступен там с полуторалитровым турбомотором мощностью 193 лошадиных силы, а также с гибридной силовой установкой, в которую входят «атмосферник» 2.0 и два электромотора (суммарно 215 сил).
Видео дня. Россия оказалась не готова использовать электромобили
Motor.ru: последние новости
Каждые пять лет количество машин в Москве увеличивается на миллион Каждые пять лет количество машин в Москве увеличивается на миллион «АвтоВАЗ» приступил к сборке новой версии Lada 4x4 «АвтоВАЗ» приступил к сборке новой версии Lada 4x4 В России началось производство обновлённого Kia Rio В России началось производство обновлённого Kia Rio
Комментарии
Автоновости , Honda , Honda CR-V
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
BMW выпустит девять новых электрокаров
BMW выпустит девять новых электрокаров
В России начали выпускать обновленный Kia Rio
В России начали выпускать обновленный Kia Rio
Российским водителям решили упростить жизнь
Российским водителям решили упростить жизнь
Был пьян: россиянина лишат прав за езду на самокате
Был пьян: россиянина лишат прав за езду на самокате
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение