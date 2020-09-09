Объявлены цены на обновлённый Honda CR-V для РФ

Обновлённый Honda CR-V обзавёлся рублевым ценником: кроссовер в базовой комплектации и с двухлитровым мотором стоит 2 299 900 рублей, а вариант с двигателем объёмом 2,4 литра в топовом исполнении оценили в 2 939 900 рублей.

Модель представлена в России в четырёх комплектациях (Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige) и с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов на выбор. 2,0-литровый двигатель SOHC i-VTEC развивает 150 лошадиных сил и 189 Нм крутящего момента, а 2,4-литровый DI DOHC i-VTEC — 186 сил и 244 Нм. Оба мотора сочетаются с вариатором и системой полного привода.

Для кроссовера в стандартной комплектации предусмотрены система контроля усталости водителя, электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, электронный стояночный тормоз, восемь подушек безопасности и 18-дюймовые диски.

Обновлённый Honda CR-V

В зависимости от уровня исполнения, кроссовер может быть дооснащён автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом рулевого колеса и камерой бокового обзора, беспроводным зарядным устройством и электроприводом двери багажника с датчиком движения.

В дорогих комплектациях предусмотрены светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманки, подрулевые лепестки и датчик дождя.

Ниже в таблице приведены рекомендованные розничные цены на CR-V 2020 модельного года.

С момента появления на рынке Honda CR-V пятого поколения в 2015 году модель подорожала на миллион рублей. Если же сравнивать цены на обновлённый кроссовер со стоимостью дорестайлинговой модели, то он подорожал на 56 тысяч рублей.

На рынке США обновлённый Homda CR-V продаётся с 2019 года и доступен там с полуторалитровым турбомотором мощностью 193 лошадиных силы, а также с гибридной силовой установкой, в которую входят «атмосферник» 2.0 и два электромотора (суммарно 215 сил).