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Росстат сообщил о подорожании иностранных легковых автомобилей 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Рост цен на автомобили в РФ обогнал инфляцию
Фото: ТАСС
Росстат сообщил о подорожании иностранных легковых автомобилей. Они растут в цене с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен.
По данным статистического ведомства, с 1 по 7 сентября автомобили зарубежных марок стали дороже сразу на 0,7% после двух подряд недель почти полной стабильности цен.
Предыдущий всплеск цен произошёл в конце июля — начале августа, когда инфляция в этом сегменте составила 0,4% и 0,3%.
Всего с начала года легковые автомобили иностранных марок в России подорожали на 5,7%, тогда как в целом инфляция за этот период составила 3%.
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Автоновости , Росстат
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