Рост цен на автомобили в РФ обогнал инфляцию

Росстат сообщил о подорожании иностранных легковых автомобилей. Они растут в цене с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен.

По данным статистического ведомства, с 1 по 7 сентября автомобили зарубежных марок стали дороже сразу на 0,7% после двух подряд недель почти полной стабильности цен.

Предыдущий всплеск цен произошёл в конце июля — начале августа, когда инфляция в этом сегменте составила 0,4% и 0,3%.

Всего с начала года легковые автомобили иностранных марок в России подорожали на 5,7%, тогда как в целом инфляция за этот период составила 3%.