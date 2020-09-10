Автомобилисты могут по невнимательности получить штрафы за нарушения ПДД. Основные «угрозы» таятся в недавно введенных или редко встречающихся правилах.

Так, водитель может не знать, что в левом ряду нельзя передвигаться на пикапе и получить штраф за неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и движение по обочинам. Отмечается, что по типу данный транспорт попадает под определение грузового. Таким образом, весящий более 2,5 тонны пикап в некоторых случаях не может ехать в крайнем левом ряду.

Жителям Москвы напомнили о недопустимости парковки на обозначенной стоянке для спецтранспорта около жилых домов. С конца прошлого года москвичи могут сообщать о нарушителях, оставивших машины на красно-белом квадрате, через приложение «Помощник Москвы». Водителям нужно быть внимательнее при выборе места во дворе.

Петербуржцам следует обратить внимание на то, что с марта 2020 года в городе фиксируются нарушения, которые связанны с платными парковками, и недобросовестным водителям приходят штрафы. Привычная для москвичей система здесь пока в новинку, поэтому автовладельцам посоветовали следить за временем, чтобы своевременно оплачивать парковку.

Еще одно нововведение в столице — изменение правил езды по «выделенкам». Полосы для общественного транспорта вскоре будут работать круглосуточно, и двигаться по ним будет разрешено только общественному транспорту, такси, автомобилям экстренных служб и велосипедистам.

Также необходимо помнить, что при проведении ремонтных работ на дороге появляются временные знаки, игнорируя которые можно получить штраф. Кроме того, водителям порекомендовали внимательнее следить за разметкой, потому что съезды часто пересекаются с полосами для общественного транспорта, и автовладельцы, боясь, например, проехать нужный поворот, нарушают ПДД, сообщает портал Autonews.