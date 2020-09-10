Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы характеристики «заряженных» версий будущего Hyundai Tucson 

Car.ru 2 часа назад
Опубликованы характеристики новых версий Hyundai Tucson
Фото: car.ru
Всего через несколько дней, 14 сентября Hyundai покажет кроссовер Tucson следующего поколения. Рекламная кампания уже идет полным ходом и на фотографиях видно, что модель претерпела существенный и потрясающий редизайн.
Тем не менее, дизайн — это лишь часть заманчивого уравнения Tucson новой генерации. Южнокорейский автомобильный портал опубликовал характеристики будущего Tucson N Line и полноценной версии N.
Сообщается, что Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил. Менее мощный N Line получит гибридный силовой агрегат с 1,6-литровым четырехцилиндровым ДВС, а совместная отдача составит 230 лошадиных сил.
Под капот базовой версии производитель установит бензиновый мотор объемом 1.6 литра, который будет выдавать 180 л.с.
Несомненно, главный интерес в новинке вызывает дизайн, на который производитель позволил взглянуть в опубликованных рекламных роликах. Наибольшее внимание автолюбителей привлекла фрагментированная оптика и уже не терпится рассмотреть её «вживую».
Видео дня. Водителям каршеринга разрешили таксовать
Car.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» предлагает выгодные условия покупки своих автомобилей «АвтоВАЗ» предлагает выгодные условия покупки своих автомобилей НАФИ: Свыше половины водителей пытаются уменьшить расходы на топливо НАФИ: Свыше половины водителей пытаются уменьшить расходы на топливо Renault и Nissan будут поставлять Uber электромобили Renault и Nissan будут поставлять Uber электромобили
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Tucson
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«АвтоВАЗ» начал сборку новой версии Lada 4x4
«АвтоВАЗ» начал сборку новой версии Lada 4x4
Спустя 3 месяца: чем огорчила LADA Vesta CVT
Спустя 3 месяца: чем огорчила LADA Vesta CVT
Опубликованы расценки на «красивые» госномера
Опубликованы расценки на «красивые» госномера
Самые угоняемые автомобили в России
Самые угоняемые автомобили в России
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
00:10
Губернатор извинился перед водителем после ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение