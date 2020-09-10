Опубликованы характеристики новых версий Hyundai Tucson

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Всего через несколько дней, 14 сентября Hyundai покажет кроссовер Tucson следующего поколения. Рекламная кампания уже идет полным ходом и на фотографиях видно, что модель претерпела существенный и потрясающий редизайн.

Тем не менее, дизайн — это лишь часть заманчивого уравнения Tucson новой генерации. Южнокорейский автомобильный портал опубликовал характеристики будущего Tucson N Line и полноценной версии N.

Сообщается, что Tucson N следующего поколения будет оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который будет развивать мощность 290 лошадиных сил. Менее мощный N Line получит гибридный силовой агрегат с 1,6-литровым четырехцилиндровым ДВС, а совместная отдача составит 230 лошадиных сил.

Под капот базовой версии производитель установит бензиновый мотор объемом 1.6 литра, который будет выдавать 180 л.с.

Несомненно, главный интерес в новинке вызывает дизайн, на который производитель позволил взглянуть в опубликованных рекламных роликах. Наибольшее внимание автолюбителей привлекла фрагментированная оптика и уже не терпится рассмотреть её «вживую».