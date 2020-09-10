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В США показали «убийцу» Tesla 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
В США показали «убийцу» Tesla
Фото: Reuters
Американская компания Lucid, занимающаяся производством электромобилей, показала первую серийную модель — седан Air, сообщает CNBC. Массовое производство автомобиля, который в перспективе может стать «убийцей» Tesla, планируют начать в следующем году на фирменном заводе в Каса-Гранде (штат Аризона, США).
Стоимость машины будет варьироваться от 80 тысяч до 169 тысяч долларов в зависимости от комплектации, в продаже они появятся в 2022 году. Как отмечает The Verge, Lucid планирует повторить рыночную стратегию Tesla и сначала продать побольше дорогих машин, чтобы получить деньги на создание более доступных моделей.
Главный конкурент Lucid Air — Tesla Model S. В компании настаивают, что их электромобиль быстрее, эффективнее и просторнее. Машина получила панорамную стеклянную крышу, в которой лобовое стекло продолжается до средней стойки кузова, конструктивно предусмотрены два багажника: спереди и сзади.
Помимо седана Lucid также разрабатывает внедорожник с рабочим названием Gravity. Компания основана в 2007 году, за это время она привлекла 1,1 миллиардов инвестиций, главный инвестор — Национальный фонд Саудовской Аравии.
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Автоновости , Tesla
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