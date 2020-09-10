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JAC назвал дату дебюта самого дешёвого электромобиля в России 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Названа дата дебюта самого дешёвого электромобиля в РФ
Фото: © JAC
Китайская компания JAC будет продавать в России электрический хэтчбек iEV7S, который станет «самым доступным электромобилем из числа официально представленных на рынке». Премьера состоится 22 сентября 2020 года, тогда же назовут цены.
В основе электрохэтчбека лежит платформа модели JAC S2. В движение его приводит 115-сильный электромотор, а в качестве коробки передач используется редуктор с режимами переднего и заднего хода. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 12 секунд, а максимальная скорость составляет 130 километров в час. По данным автопроизводителя, заряда батареи ёмкостью 39 киловатт-часов хватает на 280 километров, однако если поддерживать скорость 60 километров в час, то iEV7S сможет проехать все 360 километров.
В компании также подсчитали, что одна зарядка электрокара в России обойдётся примерно в 100 рублей. Если заряжать его от обычной розетки, это займёт около 12 часов, от трёхфазной станции 220В — семь часов, а в «быстром» режиме 400В потребуется всего час.
Модель предложат в единственной комплектации Luxury. В список стандартного оборудования включены мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, кожаная обивка кресел, светодиодные дневные ходовые огни, передние и задние парктроники, две подушки безопасности и диски размерностью 16 дюймов. За доплату можно будет заказать климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом, подогрев передних кресел и бесключевой доступ в салон.
Новинку будут поставлять в Россию из Казахстана. На местном рынке модель стоит от 13,5 миллиона тенге, что в пересчёте на рубли составляет примерно 2,4 миллиона. При этом в компании уверяют, что в России iEV7S будет стоить дешевле прочих электрокаров, официально представленных на рынке.
На сегодняшний день самым популярным электромобилем в стране остается Nissan Leaf, который привозят неофициально. На втором месте по популярности Jaguar I-Pace (от 5,9 миллиона рублей), а следом идут Tesla Model X (от 10 миллионов рублей), Model 3 (4,7 миллиона рублей) и Model S (примерно 8,6 миллиона рублей). Также минувшим летом в продажу поступил Audi e-tron (от 5,59 миллиона рублей), а осенью прошлого года — Porsche Taycan (10,6 миллиона рублей).
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Автоновости , Nissan , Jaguar , Audi , Tesla Model X , Nissan Leaf , Tesla , Porsche
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