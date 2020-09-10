Дмитровский завод РТИ и компания DUNLOP открыли детскую площадку в Дмитровском доме-интернате 

31 августа в Дмитровском доме-интернате состоялось открытие детской площадки, установленной Дмитровским заводом РТИ и компанией Данлоп Тайр СНГ
. При строительстве было использовано безопасное покрытие из резиновой крошки, которая была получена в ходе переработки покрышек на заводе. Шины собрали в рамках совместной акции двух компаний «ЭкоПатруль DUNLOP».
С апреля на территории Москвы, Московской, Тверской и Владимирской областей были созданы пункты приема отработанных шин для их дальнейшей утилизации. В брендированные контейнеры совершенно бесплатно можно сдать любые шины. Помимо установки стационарных контейнеров, компании провели экологические рейды на грузовых автомобилях и собрали шины, выброшенные в неположенных местах.
«В этом году, в рамках акции с компанией DUNLOP, мы уже собрали более 60 тонн отработанных шин. Теперь, переработанные на нашем заводе в крошку, они будут дарить радость ребятам в Дмитровском детском доме-интернате, но уже в качестве удобного и безопасного покрытия. Мы не собираемся останавливаться и продолжим сотрудничество с коллегами из DUNLOP», — отметил заместитель генерального директора Дмитровского завода РТИ Эдуард Романов.
Генеральный директор «Данлоп Тайр СНГ», господин Ошима Масахиро:
«Мы рады поделиться результатом проекта «ЭкоПатруль Данлоп» — новой детской площадкой в цветах бренда Данлоп, покрытие которой создано из переработанных автомобильных покрышек. Я убежден, что лучшим подарком для каждого из нас может быть только счастливое будущее, которое невозможно без сохранения экологии планеты, и надеюсь, что эта детская площадка станет прекрасным подарком ко Дню Знаний».
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