Дмитровский завод РТИ и компания DUNLOP открыли детскую площадку в Дмитровском доме-интернате 

«В этом году, в рамках акции с компанией DUNLOP, мы уже собрали более 60 тонн отработанных шин. Теперь, переработанные на нашем заводе в крошку, они будут дарить радость ребятам в Дмитровском детском доме-интернате, но уже в качестве удобного и безопасного покрытия. Мы не собираемся останавливаться и продолжим сотрудничество с коллегами из DUNLOP», — отметил заместитель генерального директора Дмитровского завода РТИ Эдуард Романов.