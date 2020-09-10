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В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя около отдела полиции Тропарево-Никулино, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Водитель в Москве покончил с собой после задержания
По информации ведомства, в четверг сотрудники ДПС на Мичуринском проспекте остановили легковой автомобиль. При проверке личности водителя по базам данных было установлено, что мужчина находится в розыске по подозрению в мошенничестве.

"Гражданин на своей автомашине был препровожден к УВД по району Тропарево-Никулино для разбирательства. В момент, когда мужчина на непродолжительное время остался один в салоне, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников полиции.
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Автоновости , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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