Названа продолжительность поездки на каршеринге

Специалисты ведомства, занимающегося организацией дорожного движения в городе Москва, проанализировали ситуацию с развитием каршерингового бизнеса в столице.

В частности, удалось собрать статистические данные о среднем показателе времени, на которое арендуют автомобили в сервисах каршеринга, клиенты. Следует сказать, что сервисы краткосрочной аренды становятся все более популярными не только в Москве, но и в других крупнейших мегаполисах России.

В столице в число популярных сервисов каршеринга входят 10 операторов. Взять автомобиль на небольшой промежуток времени, становится выгодным для потребителя. Специалисты ЦОДД ответили на вопрос, на какое время в среднем, арендуются транспортные средства в столичных сервисах каршеринга.

Ответ на вопрос столичное ведомство разместило в одном из своих аккаунтов в социальной сети. Оказалось, что жители и гости города Москвы в среднем берут в аренду автомобиль на 46 минут. В настоящее время. Общее количество автомобилей, которые работают в столичных сервисах каршеринга, перевалило за 17,5 тысяч единиц.