Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель 

В Москве произошло второе самоубийство на глазах у полицейских за три дня, пишет «Московский комсомолец».

В четверг сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mercedes. За рулем находился 50-летний предприниматель Игорь Карнаухов. Правоохранители обнаружили, что он числится в базе объявленных в федеральный розыск из-за долга в 13 млн рублей. Бизнесмена пригласили проехать в отдел, он согласился, а подъехав на место, свел счеты с жизнью.

Аналогичный случай произошел во вторник на Витебской улице. Как сообщал «Рамблер», полицейские остановили водителя каршеринга для проверки документов. В машине они заметили ружье и попросили предъявить документы на оружие.

Мужчина показал документы, однако сотрудникам ДПС показалось, что водитель пьян. Они предложили ему пройти медосвидетельствование. Водитель согласился, после чего припарковал машину и застрелился.