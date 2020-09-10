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Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель 

Вероника Полынина 1 час назад
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Фото: РИА Новости
В Москве произошло второе самоубийство на глазах у полицейских за три дня, пишет «Московский комсомолец».
В четверг сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Mercedes. За рулем находился 50-летний предприниматель Игорь Карнаухов. Правоохранители обнаружили, что он числится в базе объявленных в федеральный розыск из-за долга в 13 млн рублей. Бизнесмена пригласили проехать в отдел, он согласился, а подъехав на место, свел счеты с жизнью.
Водитель в Москве покончил с собой после задержания
Аналогичный случай произошел во вторник на Витебской улице. Как сообщал «Рамблер», полицейские остановили водителя каршеринга для проверки документов. В машине они заметили ружье и попросили предъявить документы на оружие.
Мужчина показал документы, однако сотрудникам ДПС показалось, что водитель пьян. Они предложили ему пройти медосвидетельствование. Водитель согласился, после чего припарковал машину и застрелился.
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Автоновости , ГИБДД , Московский комсомолец
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