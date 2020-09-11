Объявлена стоимость роскошного минивэна Lexus LM 

Вчера пресс-службой бренда Lexus была обнародована стоимость роскошного минивэна LM. В пересчёте на российскую валюту его цена будет более 16,3 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что однообъемник премиального бренда — это перелицованная версия Toyota Alphard с более роскошным наполнением. Уже базовая комплектация имеет семиместное исполнение и два "капитанских" кресла второго ряда. В дилерских центрах бренда в Китае цены будут стартовать с 1,2 млн юаней (13 млн руб.).

Также покупателям будет предложен и четырёхместный вариант. В такой комплектации пассажирские кресла оснащены вентиляцией и могут откидываться в полулежачее положение. Водительская область от VIP-салона отделяет настоящая стена с 26-дюймовым экраном, а конфиденциальность обеспечивает стеклянная перегородка. Все функции салона управляются со специального пульта между креслами. Интерьер оснащен даже холодильником, в котором поместится пара бутылок шампанского.

На китайском рынке минивэн будет предлагаться в версии LM 300h. Она имеет гибридную силовую установку, основой которой является 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 161 л.с. Крутящий момент на все колёса передаёт бесступенчатая коробка CVT.