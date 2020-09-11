Новый УАЗ «Буханка» попал на видео 

Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях новый дизайн легендарного УАЗ-452 "Буханка". Специалисты завода хотят узнать мнение пользователей о новом возможном варианте автомобиля, который оставался неизменным на протяжении почти пятидесяти лет. На данный момент это не концепт, а просто рисованный дизайн, который кардинально отличается от привычной всем "Буханки".

Производство УАЗ-452 было начато в 1965-ом году. Это полноприводный грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости. "Буханка" закупается как автолюбителями для личного пользования, так и различными государственными структурами для служебных целей. Максимальная мощность двигателя УАЗ-452 составляет 98 лошадиных сил.