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Новый УАЗ «Буханка» попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях новый дизайн легендарного УАЗ-452 "Буханка". Специалисты завода хотят узнать мнение пользователей о новом возможном варианте автомобиля, который оставался неизменным на протяжении почти пятидесяти лет. На данный момент это не концепт, а просто рисованный дизайн, который кардинально отличается от привычной всем "Буханки".
Производство УАЗ-452 было начато в 1965-ом году. Это полноприводный грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости. "Буханка" закупается как автолюбителями для личного пользования, так и различными государственными структурами для служебных целей. Максимальная мощность двигателя УАЗ-452 составляет 98 лошадиных сил.
Автоновости , Видео , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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