«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada 

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«АвтоВАЗ» подвел итоги народного конкурса. У любого из пользователей соцсетей была возможность предложить свой вариант названия для новых моделей концерна.

Победителями стали наименования Onega, Slava и Alta, сообщает «АвтоВАЗ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Конкурс проходил с 19 по 31 августа.

Среди требований к названиям моделей выделялись такие как ассоциация с Россией, хорошее сочетание со словом Lada , наличие двух-трех слогов и окончание на A.

Среди другие вариантов, предлагавшихся пользователями, были Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara. Но они не вошли в число победителей.