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«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada 

Общественная служба новостей и ещё 8 2 часа назад
«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada
Фото: РИА Новости
«АвтоВАЗ» подвел итоги народного конкурса. У любого из пользователей соцсетей была возможность предложить свой вариант названия для новых моделей концерна.
Победителями стали наименования Onega, Slava и Alta, сообщает «АвтоВАЗ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Конкурс проходил с 19 по 31 августа.
Среди требований к названиям моделей выделялись такие как ассоциация с Россией, хорошее сочетание со словом Lada, наличие двух-трех слогов и окончание на A.
Среди другие вариантов, предлагавшихся пользователями, были Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara. Но они не вошли в число победителей.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Mercedes-Benz грозит запрет на продажу машин в Германии. Немецкий концерн проиграл суд японскому производителю электроники Sharp.
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Автоновости , Другое , Lada , Mercedes-Benz , Автоваз
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