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Минтранс предложил сделать дороги платными, а транспорт — бесплатным 

Motor.ru 54 минуты назад
Дороги сделают платными, а транспорт — бесплатным
Фото: © moscow-live.ru
К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте, однако взамен большинство дорог общего пользования станут платными. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте транспортной стратегии, с которым удалось ознакомиться РБК.
Документ предполагает введение механизма «пользователь платит» для российских дорог. Согласно плану, с 2025 года начнут взимать плату за проезд по региональным дорогам, а к 2035 году — за проезд по городским и федеральным трассам со «всех категорий пользователей». При этом не уточняется, будет ли платным проезд на личном транспорте по всем дорогам.
Механизм «пользователь платит» позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать её использование. Он также станет стимулом для использования и развития общественного транспорта, который станет бесплатным, и будет побуждать автомобилистов пересаживаться на велосипеды и самокаты.
На сегодняшний день общественный транспорт менее популярен у россиян, чем личный, отмечает Минтранс. «Несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси», жители страны продолжают делать выбор в пользу личных автомобилей.
На данный момент проект находится на стадии обсуждения, сказал РБК источник, близкий к министерству. Финальная версия документа будет внесена на рассмотрение в правительство в феврале 2021 года.
Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приросте автомобилей в столичном автопарке: каждые пять лет их количество увеличивается на один миллион.

«На такое количество машин никаких дорог не хватит», — сказал градоначальник.

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Комментарии
Автоновости , Сергей Собянин , Минтранс РФ , РБК
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