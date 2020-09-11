К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в общественном транспорте, однако взамен большинство дорог общего пользования станут платными. Об этом говорится в подготовленном Минтрансом проекте транспортной стратегии, с которым удалось ознакомиться РБК.

Документ предполагает введение механизма «пользователь платит» для российских дорог. Согласно плану, с 2025 года начнут взимать плату за проезд по региональным дорогам, а к 2035 году — за проезд по городским и федеральным трассам со «всех категорий пользователей». При этом не уточняется, будет ли платным проезд на личном транспорте по всем дорогам.

Механизм «пользователь платит» позволит финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать её использование. Он также станет стимулом для использования и развития общественного транспорта, который станет бесплатным, и будет побуждать автомобилистов пересаживаться на велосипеды и самокаты.

На сегодняшний день общественный транспорт менее популярен у россиян, чем личный, отмечает Минтранс. «Несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси», жители страны продолжают делать выбор в пользу личных автомобилей.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения, сказал РБК источник, близкий к министерству. Финальная версия документа будет внесена на рассмотрение в правительство в феврале 2021 года.

Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приросте автомобилей в столичном автопарке: каждые пять лет их количество увеличивается на один миллион.