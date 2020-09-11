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«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Эксперты резко негативно отнеслись к новой инициативе Минтранса, предусматривающей введение бесплатного поезда в общественном транспорте и платных дорог, назвав ее «геноцидом для водителей». Об этом пишет URA.RU.
"Россиян обманут с бесплатным проездом"
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о разработке Минтрансом транспортной стратегии, которая предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году. Взамен ведомство планирует ввести платный проезд на большинстве дорог, в том числе и в городах.
Инициатива Минтранса станет «геноцидом» для водителей, уверен председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Мы подошли к пику, когда в городах некуда дороги расширять, а за городом это дорого. И государство переложит проблему на автомобилистов. Сделают платные дороги, а бесплатный транспорт не сделают. Уже говорили: «Введем акцизы на бензин и отменим транспортный налог». И не отменили транспортный налог. Я считаю, это все геноцид водителей», — подчеркнул он.

В свою очередь экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ Максим Кривелевич отметил, что введение платных дорог затормозит экономический рост, так как может спровоцировать рост стоимости доставки продуктов, а также материалов на производства.

«Это заявление — разумный тактический ход для продвижения совершенно других вещей», — считает он.

По словам эксперта, таким заявлением можно заставить людей смириться с мыслью о том, что конкретная дорога станет платной, так как на фоне общей перспективы, это уже не будет казаться проблемой.
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Автоновости , Видео , Кирилл Форманчук , Минтранс РФ , РИА Ura.ru
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