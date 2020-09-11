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Скоростную автотрассу могут построить по «Золотому кольцу» России 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Скоростную автотрассу построят по «Золотому кольцу»
Фото: Вечерняя Москва
«Автодор» рассматривает несколько перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому «Золотому кольцу» России. Соответствующая информация следует из презентации госкомпании, представленной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
Отмечается, что дорога Р-132 «Золотое кольцо» протяженностью 1515 километров должна напрямую соединить города из соседних с Московской областью, известные своими историко-культурными достопримечательностями: Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Рязань, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев и Тверь.
В качестве целей указанного проекта были прописаны реализация решений кабмина по расширению сети скоростных дорог. Кроме того, как цель прописано содействие выведению на новый уровень туристической отрасли.
Как пояснил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, пока в плане компании данного проекта нет. Сам проект представили на рассмотрение потому, что большинство его участков уже существует, передает РИА Новости.
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Комментарии
Автоновости , Вячеслав Петушенко , Автодор , РИА Новости
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