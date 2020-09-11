Скоростную автотрассу построят по «Золотому кольцу»

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«Автодор» рассматривает несколько перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому «Золотому кольцу» России. Соответствующая информация следует из презентации госкомпании, представленной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.

Отмечается, что дорога Р-132 «Золотое кольцо» протяженностью 1515 километров должна напрямую соединить города из соседних с Московской областью, известные своими историко-культурными достопримечательностями: Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Рязань, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев и Тверь.

В качестве целей указанного проекта были прописаны реализация решений кабмина по расширению сети скоростных дорог. Кроме того, как цель прописано содействие выведению на новый уровень туристической отрасли.