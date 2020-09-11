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В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права 

РИА Новости 1 час назад
В России изменились правила сдачи экзамена на права
Фото: РИА Новости
МВД России подготовило новую редакцию административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проектом регламента предусмотрены процедуры проведения практического экзамена на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств исключительно в условиях дорожного движения. Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения экзамена.
В МВД поясняют, что для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.
Проведение практического экзамена на мототранспортных средствах не претерпело значительных изменений, однако некоторые упражнения были изменены с учетом практического опыта проведения экзаменов. Например, проектом регламента предусмотрена новая схема упражнения "Габаритной восьмерки" для более объективной оценки навыка маневрирования в ограниченном пространстве, — кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме "восьмерки" в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.
Также одним из таких нововведений планируется сделать изменение формата подачи заявления — при непосредственном обращении в экзаменационное подразделение заявителю будет достаточно представить только комплект документов, а должностное лицо его оформит, распечатает заявление и передаст его на подпись заявителю.
Кроме того, вводится процедура получения выписки о получении водительского удостоверения. Она необходима для трудоустройства водителем или замены водительского удостоверения за границей.
Также устанавливаются процедуры аннулирования результатов экзаменов. В связи с этим, в целях повышения объективности рассмотрения жалоб на решение экзаменатора, предусматривается их рассмотрение в составе комиссии, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц. В случае удовлетворения жалобы решение данной комиссии и будет являться основанием для аннулирования результата проведенного экзамена.
Также предусматриваются процедуры аннулирования и водительских удостоверений.
Вступление в силу проекта административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года одновременно со вступающими в силу изменениями Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
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Автоновости , МВД
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