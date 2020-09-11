Под Красноярском обнаружили кладбище иномарок 

На одной из специальных стоянок на территории Красноярского края, было обнаружено множество различных автомобилей, включая иномарки дорогих модификаций.

Среди автомобилей, которые были обнаружены на стоянке, машины Mercedes-Benz , Range Rover , а также Audi и других известных брендов. Судя по внешнему состоянию автомобилей, специалисты делают вывод о том, что эти транспортные средства находятся здесь уже продолжительное время.

На штрафстоянке обнаружено также большое количество автомобилей отечественного производства. Все они находятся в очень плохом техническом состоянии. Разбитые стекла, разорванные покрышки, испорченный кузов и салон, все это свидетельствует о том, что транспортные средства находятся на этой площадке не первый год.