Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперт оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Эксперт оценил новые правила сдачи экзамена на права
Фото: РИА Новости
Автоэксперт Игорь Маржаретто оценил новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые планируется ввести в России в 2021 году. Его слова приводит RT.
Специалист считает, что это усложнит испытание.

«Два экзамена, объединенные в один, будут длиться дольше, это будет страшнее для того, кто претендует на права. С другой стороны, понятны доводы ГАИ: зачем сдавать площадку, если ее можно сдать в автошколе, а мы уже проверим, как человек водит в реальных условиях», — объяснил Моржаретто.

При этом, по словам эксперта, отмена этапа закрытой площадки приведет к уменьшению очереди на сдачу экзамена. Он пояснил, что в настоящее время в некоторых регионах не хватает экзаменаторов. Из-за этого люди после окончания автошколы ждут один-два месяца, чтобы сдать экзамен. Маржаретто отметил, что сведение двух экзаменов в один поможет освободить часть экзаменаторов.
Проект с новыми правилами сдачи экзамена на водительские права разработало МВД. Министерство подготовило новую редакцию административного регламента. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения». С 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.
С начала 2020 года в России разрешили учебную езду на магистралях со скоростью выше 60 километров в час. Еще одно нововведение предусматривает, что получить права на управление общественным транспортом можно будет не с 18, а с 20 лет. Ранее В ГИБДД заявляли, что отказ от проведения экзамена на площадке предусматривает, что какие-то его части будут отрабатываться на дорогах с малоинтенсивным движением. Кроме того, в экзамене расширят и дополнят теоретическую часть теста, добавив вопросы по психологии и медицине.
Видео дня. Когда водителям разрешат ездить со скоростью 150 км/ч
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Трагедия в Крыму: россияне сорвались в ущелье
Трагедия в Крыму: россияне сорвались в ущелье
Трагическое столкновение легковушки и маршрутки
Трагическое столкновение легковушки и маршрутки
Видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение