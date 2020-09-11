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Россиян предупредили о сложностях с получением водительских прав 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Россиян предупредили о сложностях с получением прав
Фото: РИА Новости
Получить права по новым правилам станет сложнее, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом он заявил RT.
Как писал «Рамблер», ранее МВД опубликовало новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В новом экзамене не будет «площадки» — все испытания будут проходить в условиях дорожного движения. Ошибки и нарушения, за которые будут выставляться штрафные баллы, разделены на подгруппы. Грубые ошибки, такие как непристегнутый ремень или использование мобильного телефона во время движения, вынесены в отдельный блок. При совершении грубой ошибки ученик будет сразу отправляться на пересдачу.
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что сдать экзамен с первого раза будет сложнее.

«Два экзамена, объединенные в один, будут длиться дольше, это будет страшнее для того, кто претендует на права», — объяснил Моржаретто.

Он отметил, что доводы ГАИ при отмене «площадки» понятны: «зачем сдавать площадку, если ее можно сдать в автошколе, а мы уже проверим, как человек водит в реальных условиях». В ряде стран этапа вождения на площадке при обучении вообще не существует, добавил эксперт.
По мнению Игоря Моржаретто, объединение двух испытаний в одно поможет уменьшить очередь на сдачу экзамена, поскольку часть экзаменаторов освободится. Эксперт также поддержал изменения в перечень нарушений и ошибок, заявив, что изменения помогут повысить безопасность на дорогах.
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Автоновости , Игорь Моржаретто , ГИБДД , МВД
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