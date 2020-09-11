Россиян предупредили о сложностях с получением прав

Получить права по новым правилам станет сложнее, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто . Об этом он заявил RT

Как писал «Рамблер», ранее МВД опубликовало новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В новом экзамене не будет «площадки» — все испытания будут проходить в условиях дорожного движения. Ошибки и нарушения, за которые будут выставляться штрафные баллы, разделены на подгруппы. Грубые ошибки, такие как непристегнутый ремень или использование мобильного телефона во время движения, вынесены в отдельный блок. При совершении грубой ошибки ученик будет сразу отправляться на пересдачу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что сдать экзамен с первого раза будет сложнее.

«Два экзамена, объединенные в один, будут длиться дольше, это будет страшнее для того, кто претендует на права», — объяснил Моржаретто.

Он отметил, что доводы ГАИ при отмене «площадки» понятны: «зачем сдавать площадку, если ее можно сдать в автошколе, а мы уже проверим, как человек водит в реальных условиях». В ряде стран этапа вождения на площадке при обучении вообще не существует, добавил эксперт.

По мнению Игоря Моржаретто, объединение двух испытаний в одно поможет уменьшить очередь на сдачу экзамена, поскольку часть экзаменаторов освободится. Эксперт также поддержал изменения в перечень нарушений и ошибок, заявив, что изменения помогут повысить безопасность на дорогах.