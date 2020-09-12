Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Россияне стали экономить на бензине
Фото: РИА Новости
Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за лето 2020 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин АИ92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем, летом 2019 года АИ95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами", — подсчитали в кредитной организации.

То, что более дешевая марка бензина в России вышла на первое место по числу покупок, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он пояснил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Определенное влияние оказал и тот факт, что в России постепенно сокращаются покупки новых автомобилей иностранного производства, отметил эксперт.

"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92 — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые соответственно занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — сказал Деев.

Видео дня. Когда водителям разрешат ездить со скоростью 150 км/ч
Последние новости
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Lada Granta , Kia , Hyundai Creta , Lada Vesta , Lada , Kia Rio , Артем Деев , Банк Русский Стандарт , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
К Ефремову в изоляторе началось паломничество
К Ефремову в изоляторе началось паломничество
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Покончил с собой еще один остановленный ДПС водитель
Грузовик перевернулся на проспекте в Москве
Грузовик перевернулся на проспекте в Москве
Видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
00:31
Страшное ДТП в Анапе закончилось трагедией
ДТП
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
01:41
У полиции Москвы заметили внедорожники BMW X7
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение