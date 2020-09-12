Россияне стали экономить на бензине

"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92 — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые соответственно занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — сказал Деев.