Россияне стали экономить на бензине

Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт"
, имеющееся в распоряжении РИА Новости. Аналитики выяснили, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.
Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за лето 2020 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.
"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат — выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин АИ92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем, летом 2019 года АИ95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами", — подсчитали в кредитной организации.
То, что более дешевая марка бензина в России вышла на первое место по числу покупок, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев
. Он пояснил, что на фоне пандемии коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Определенное влияние оказал и тот факт, что в России постепенно сокращаются покупки новых автомобилей иностранного производства, отметил эксперт.
"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92 — для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые соответственно занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta — эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", — сказал Деев.
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