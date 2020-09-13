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Назван самый популярный автомобиль в России с пробегом в 2020 году 

Вечерняя Москва и ещё 6 2 часа назад
Назван самый популярный автомобиль в России с пробегом
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»
Автомобиль Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в России по итогам восьми месяцев 2020 года. Данная модель обошла LADA 2114 (хэтчбек Samara) и смогла стать лидером вторичного рынка автомобилей.
Отмечается, что второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых машин с пробегом в стране, хотя по итогам семи месяцев она еще оставалась лидером.
В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.
Так, за восемь месяцев автолюбители купили 77,6 тысячи машин Ford Focus с пробегом. А вот LADA 2114 приобрели 76,7 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris (70,1 тысячи штук). На четвертой строчке находится KIA Rio (69,1 тысячи штук), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Автоновости , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Kia Rio
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