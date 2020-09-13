Назван самый популярный автомобиль в России с пробегом

Автомобиль Ford Focus стал самой популярной машиной с пробегом в России по итогам восьми месяцев 2020 года. Данная модель обошла LADA 2114 (хэтчбек Samara) и смогла стать лидером вторичного рынка автомобилей.

Отмечается, что второй месяц подряд отечественная модель не попадает в тройку самых покупаемых машин с пробегом в стране, хотя по итогам семи месяцев она еще оставалась лидером.

В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Так, за восемь месяцев автолюбители купили 77,6 тысячи машин Ford Focus с пробегом. А вот LADA 2114 приобрели 76,7 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris (70,1 тысячи штук). На четвертой строчке находится KIA Rio (69,1 тысячи штук), сообщает аналитическое агентство «Автостат».