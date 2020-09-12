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Nissan тестирует новое поколение кроссовера Qashqai 

Car.ru 2 часа назад
Nissan тестирует новое поколение кроссовера Qashqai
Фото: Car.ru
Разработчики Nissan вывели на тестовые испытания обновленный кроссовер Qashqai.
Внешне машина отличается новым задним бампером, видоизмененной решеткой радиатора, увеличенным дорожным просветом и несколько иной головной оптикой.
Машина оснащена 2,0-литровым силовым агрегатом, мощность которого 141 лошадиная сила. В паре с ним работает механическая или автоматизированная трансмиссия. Кроме того, в будущем покупателям будет представлена и гибридная версия кроссовера.
В оснащение входит большое количество дополнительных опций. К ним можно отнести: климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, электропривод зеркал и продвинутую мультимедиа.
По предварительным данным, серийное производство обновленной модели стартует в начале 2021 года. Стоимость новинки производители озвучат только после начала массовых продаж и появления модели у официальных дилеров. В России новинка появится только во второй половине 2021 года.
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Автоновости , Nissan
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