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Производство Ford Bronco начнется в марте 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Производство Ford Bronco начнется в марте
Фото: Car.ru
Новый кроссовер Ford Bronco является горячо ожидаемой моделью — это факт. Спрос настолько велик, что ограниченная пилотная партия First Edition из 3 500 внедорожников была полностью забронирована всего за несколько часов после премьеры.
К концу июля производитель сообщил, что общее число заказов Bronco достигло 230 000 экземпляров и трудно представить, насколько это значение выросло к настоящему времени.
Накануне на одном из североамериканских автомобильных форумов любителей Bronco появилась информация, что модель встанет на конвейер в марте или апреле 2021 года. Это следует из опубликованного «дилерского руководства для обработки заказов на новые автомобили для автосалонов Ford и Lincoln». Там сказано, «сборка ожидается 1 марта 2021 года».
Следует отметить, что если все пойдет по плану производителя, то от начала производства до первой поставки на склады дилеров пройдет от восьми до десяти недель. Значит, появление модели в шоурумах продавцов стоит ожидать в середине мая или начале июня.
Пока озвученная информация соответствует обещаниям Ford о начале первых поставок зарезервированных Bronco в июне 2021 года. Нужно помнить, что этот год принес массу сюрпризов, поэтому тем, кто имеет бронь на автомобиль, стоит скрещивать пальцы.
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Автоновости , Lincoln , Ford Bronco , Ford
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