Зачем прохожие фотографируют номер чужого автомобиля

"Чаще всего подобные фотосессии устраивают искатели правонарушений. Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение "Помощник Москвы", где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах", — объясняет эксперт.