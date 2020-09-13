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Названы самые популярные машины в Москве 

Москва меняется и ещё 2 5 часов назад
Названы самые популярные машины в Москве
Фото: ТАСС
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей в столичных городах и выяснили, что по итогам августа в тройке лидеров Москвы и Санкт-Петербурга оказались сразу две модели Volkswagen.

«Volkswagen Polo в конце лета приобрели 969 жителей российской столицы. Это позволило ему обойти KIA Rio (756 шт) и стать лидером московского авторынка в августе. Третье место занял Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 613 единиц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Hyundai Creta (559 шт) и Skoda Rapid (602 шт) соответственно.
Напомним, зарегистрировать автомобиль в столице по новым правилам можно в трех Центрах «Мои документы», расположенных в Центральном, Юго-Западном и Южном округах.
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