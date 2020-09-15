Названы самые популярные иномарки в России

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Эксперты автомобильного рынка проанализировали данные о регистрации легковых машин в России и составили на этой основе рейтинг предпочтений россиян.

Выяснилось, что 23 процента всех зарегистрированных в нашей стране иномарок приходятся на японские модели — 10,3 миллиона машин.

Второе место занимают южнокорейские марки (12,2 процента, 5,4 миллиона штук). Замыкают тройку лидеров автомобили немецких автоконцернов (10,4 процента, 4,7 миллиона штук).

Распространены в России также американские (7,4 процента, 3,3 миллиона) и французские легковые машины (5,6 процента, 2,5 миллиона).

Менее популярны у россиян чешские бренды (2,1 процента, 928 тысяч) и китайские модели (1,4 процента, 644 тысячи). На производителей из прочих стран приходится менее одного процента, или менее 300 тысяч автомобилей.

Всего в России по состоянию на 1 июля текущего года было официально зарегистрировано 28,6 миллиона легковых машин иностранных марок — это 64 процента всех легковых автомобилей в стране, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Ранее автоэксперты назвали самый популярный в России автомобиль с пробегом.