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Подержанные авто: назван лидер продаж 

Майк Габриелян 1 час назад
Названы самые популярные подержанные автомобили
Фото: РИА Новости
Эксперты назвали самые популярные в России подержанные автомобили. Лидером вторичного рынка стал Ford Focus. Он обошел отечественную LADA 2114 (хэтчбек Samara).
Статистику за восемь месяцев 2020 года представилоаналитическое агентство «Автостат».
По данным экспертов, за это время россияне приобрели 77,6 тысячи автомобилей Ford Focus c пробегом. LADA 2114 купили 76,7 тысячи человек. В тройку также вошел Hyundai Solaris (в России продали 70,1 тысячи корейских машин).
Если рассматривать результаты за последние два месяца, то Hyundai Solaris потеснил российскую LADA 2114 на вторичном рынке. Отечественная модель заняла только четвертую строчку. На третьем месте в рейтинге за июль и август еще одна популярная иномарка — KIA Rio.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы автомобили-лидеры по числу нарушений режима самоизоляции в Москве.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Kia Rio
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