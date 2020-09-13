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Платные дороги: назван способ сэкономить 

Майк Габриелян 2 часа назад
Платные дороги: назван способ сэкономить
Фото: РИА Новости
Россиянам придется кооперироваться и ездить группами в одном автомобиле ради экономии, если все дороги в стране сделают платными. Такую ситуацию спрогнозировал автоэксперт Кирилл Форманчук. Его цитирует URA.RU.

«Уже сейчас двум-трем приятелям дешевле доехать до места на такси, чем на общественном транспорте. Если дороги будут платными, то люди будут ездить по несколько человек в машине, чтобы делить оплату», — заявил эксперт.

По его мнению, идея платных дорог является несвоевременной. Форманчук привёл старый довод автомобилистов: сначала власти должны сделать общественный транспорт комфортным. Он считает, что сейчас стыдно заходить в трамваи и маршрутки.

«Убогие холодные трамваи. Маршрутки с непонятными водителями ездят. С этим надо разобраться, а не нужно повышать градус общественной напряженности, говоря о платных дорогах», — подытожил автоэксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российское правительство планирует к 2035 году переход страны на бесплатный общественный транспорт, но дороги для автомобилистов при этом сделают платными.
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Автоновости , Кирилл Форманчук , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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