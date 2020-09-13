Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

MINI увеличила цены на три модели в России 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
MINI увеличила цены на три модели в России
Фото: Car.ru
Эксперты портала «Цена авто» рассказали о повышении цен на модели MINI в России. Премиальный производитель пересмотрел прайс-листы на три свои популярные автомобиля.
В общей сложности компания продает в нашей стране четыре модели автомобилей. Три из них в сентябре стали для россиян дороже. Так, на 45-255 тысяч рублей стали дороже Clubman, популярный MINI 5 Door и приехавший недавно MINI One, в зависимости от комплектации и оснащения. В сравнении с прошлыми ценами, прибавка составила 2-9%, с прежним прайс-листом предлагается только кроссовер Countryman.
Модель Clubman в базовом варианте Cooper сейчас предлагается российским водителям за 2,1 миллиона рублей, прибавка в этом случае составила только 60 тысяч рублей. Полноприводная версия авто обойдется уже в 2,5 миллиона. Больше всего подорожал John Cooper в модели Work, прибавка в этом случае достигла 255 тысяч рублей. Авто предлагают россиянам за 3,1 миллиона рублей.
MINI Cooper подорожал на 75 тысяч рублей, отдать за пятидверный хэтчбек теперь придется около 1,7 миллиона рублей.
Видео дня. Когда водителям разрешат ездить со скоростью 150 км/ч
Car.ru: последние новости
Сразу две модели Volkswagen попали в список лидеров по продажам Сразу две модели Volkswagen попали в список лидеров по продажам Lucid запускает воздушный электрический седан Lucid запускает воздушный электрический седан Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в 2021 году Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в 2021 году
Комментарии
Автоновости , Mini One , Mini Cooper
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
К Ефремову в изоляторе началось паломничество
К Ефремову в изоляторе началось паломничество
Зачем прохожие фотографируют номер чужого автомобиля
Зачем прохожие фотографируют номер чужого автомобиля
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение