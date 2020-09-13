MINI увеличила цены на три модели в России 

Эксперты портала «Цена авто» рассказали о повышении цен на модели MINI в России. Премиальный производитель пересмотрел прайс-листы на три свои популярные автомобиля.

В общей сложности компания продает в нашей стране четыре модели автомобилей. Три из них в сентябре стали для россиян дороже. Так, на 45-255 тысяч рублей стали дороже Clubman, популярный MINI 5 Door и приехавший недавно MINI One , в зависимости от комплектации и оснащения. В сравнении с прошлыми ценами, прибавка составила 2-9%, с прежним прайс-листом предлагается только кроссовер Countryman.

Модель Clubman в базовом варианте Cooper сейчас предлагается российским водителям за 2,1 миллиона рублей, прибавка в этом случае составила только 60 тысяч рублей. Полноприводная версия авто обойдется уже в 2,5 миллиона. Больше всего подорожал John Cooper в модели Work, прибавка в этом случае достигла 255 тысяч рублей. Авто предлагают россиянам за 3,1 миллиона рублей.