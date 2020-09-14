Пешеходную «зебру» захотели убрать с автотрасс

Небезопасные переходы на многополосных загородных дорогах ежегодно становятся причиной аварий с участием пешеходов. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев подготовил обращение (есть в распоряжении «Парламентской газеты») в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой ликвидировать нерегулируемые переходы на магистралях или добавить туда светофоры.

Пешеход прав, но мёртв

По словам депутата, в 2018 и 2019 годах значительная часть очагов аварийности связана с наездами на пешеходов как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. Во время рейдов эксперты «Дорожной инспекции ОНФ» отметили огромное количество небезопасных пешеходных переходов, которые проходят через четыре, шесть и даже восемь полос движения, не оборудованы освещением, подходами, островками безопасности.

«Речь идёт о дорогах с разрешённым скоростным режимом 90 км/ч и более, — пояснил Александр Васильев. — По факту, на такой скорости, особенно с учётом нештрафуемого превышения ещё на 20 км/ч, водители не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску».

Кроме того, нерегулируемый переход внушает пешеходу ощущение мнимой безопасности: ступая на край проезжей части, он думает, что ему сейчас все уступят дорогу. Но, во-первых, при высоких скоростях это сделать очень сложно, а во-вторых, на загородных трассах, особенно вечером и ночью, человек на обочине становится невидимкой.

В соответствии с ГОСТом 52289-2004 для повышения внимания водителей, на нерегулируемом пешеходном переходе должен применятся желтый мигающий сигнал светофора.

«Мы видим, что таких «моргалок» ставят очень много, но обычный светофор с кнопкой, нажав на которую, пешеход может включить красный и остановить движение, стоит не намного дороже, но гораздо безопаснее», — подчёркивает парламентарий.

По данным ГИБДД, в 2019 году с участием пешеходов произошло 48 734 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 4 917 человек и ранено 45 940.

По мнению Васильева, чтобы не подвергать риску пешеходов, надо либо вообще убирать с многополосных дорог нерегулируемые переходы, либо делать их регулируемыми, подземными или надземными. Васильев также добавил, что в европейских странах, где безопасности дорожного движения уделяется большое внимание, подошли к этой проблеме с другой стороны.

Например в Литве и Польше вообще отказались от обозначения переходов с приоритетом пешеходу на оживленных магистралях. В этом случае пешеход должен сам принять решение, как переходить ему в этом месте дорогу и пропускать проезжающие автомобили. Опыт европейских стран показывает, что этот способ позволяет снизить количество наездов на пешеходов на скоростных магистралях.

Как отмечает Васильев в письме Хуснуллину, курирующему в Правительстве автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения, без изменения подхода к обеспечению безопасности на дорогах невозможно достичь показателей нацпроекта по снижению аварийности. Напомним, согласно документу, к 2024 году необходимо добиться снижения количества мест концентрации ДТП на 50 процентов и сокращения количества погибших на дорогах до 4-х человек на 100 000 населения.

Кто отвечает за безопасную разметку

В действующем ГОСТе прописано, что дорога с тремя и более полосами должна оборудоваться регулируемым пешеходным переходом. При этом даже в Москве, например на Бережковской набережной, можно встретить обычную «зебру», пересекающую шесть полос. При этом не всегда такой подход вызван стремлением сэкономить на светофоре.

Как рассказал «Парламентской газете» координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов , белые полоски на дороге могут стать источником дохода для местных бюджетов и настоящим адом для автомобилистов.

«К примеру, на четырёхполосной дороге у нерегулируемого перехода ставят знак ограничения скорости «50» и камеры-ловушки, — описывает схему Шкуматов. — При этом в день по этой зебре может пройти всего один человек. Очевидно, что делается это не в интересах пешеходов, а чтобы собирать штрафы. В такой ситуации проблему решит обычный светофор».

За разметку и организацию движения на дорогах отвечают владельцы дорог, региональные и муниципальные власти. В настоящее время составлением соответствующих схем и проектов занимает или Росавтодор, если дело касается дорог федерального значения, или местные власти, если речь идёт о региональных и муниципальных дорогах. При этом позиция ГИБДД в обоих случаях никак не учитывается. Госавтоинспекция может дать только рекомендации, хотя там находятся специалисты, которые понимают эту проблему.